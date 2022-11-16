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Кремль: обещаем проанонсировать встречу президента по поддержке мобилизованных

Вчера, 11:20
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, анонс о встрече главы РФ Владимира Путина, посвященной теме поддержки мобилизованных, будет обязательно сделан.

Песков сообщил, что Путин имеет такое намерение, а о сроках его реализации россиянам сообщат.

Известно, что Путин пообещал, что в скором времени будет организована встреча с населением, посвященная теме поддержки мобилизованных. Такое заявление президент РФ сделал в беседе с главой Тверской области Игорем Руденей, — пишет Russian.rt.com.

Кроме того, Путин обратился с призывом проявить внимание к мобилизованным, что должно быть обеспечено администрациями всех уровней.

В Кремле подчеркнули, что теме поддержки мобилизованных президент РФ посвятит отдельное мероприятие.

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