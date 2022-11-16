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Драка на льду, растворимая сметана в школе и завод от создателей сквера «Южный» в Уфе

Сегодня, 16:53
Фото: 1MI
Вечерний дайджест дневных новостей Уфы и Башкирии от Mkset за 16 ноября.

Сегодня в Башкирии стало одним знаменитым на всю республику, и наверняка за ее пределами, коричневым памятником меньше. С площади в Татышлинском районе исчез установленный там не так давно памятник знаменитой уроженке района певице Хание Фархи. Ситуация позже прояснилась, памятник артистке убрали ради благого дела.

Все более зимний и снежный ноябрь привлекает внимание к снежной теме. Вчера стало известно о том, что город выбрал подрядчика для строительства снегоплавильного завода или пункта в  центре Уфы. Нравится или не нравится это местным, завод уже не только анонсировали власти, но и уже даже выбрали подрядчика, который к следующей весне завод обязался построить. А компанией этой оказался «Потенциал», который строил парк «Южный» в Уфе. По какой причине подрядчику уделено столько внимания можно разузнать здесь.

УФСИН столкнулся с «Мечтой». речь тут не о ведомстве, а о любительских хоккейных командах. Дисциплины участникам команд на льду уже не хватило и из-за взаимных претензий игроков на льду разгорелась зрелищная массовая драка. Посмотреть на нее конечно же можно. Вот тут. А также узнать какое наказание эмоциональные спортсмены получили за неспортивное поведение.

Тем временем в одной из школ, а точнее школьных столовых Белорецка творятся сущие непотребства. К слову выявила их неожиданная проверка, на которую прибыл и сам глава района Андрей Иванюта. Претензий к столовой целое  море, мало того, что еда холодная, ее порции почти в два раза меньше положенных, да еще и сметану в борщ не докладывают. А может и докладывают. Со сметаной там вообще происходят странные дела, по данным местных властей жирная сметана в кастрюле бесследно растворилась.

Коротко и ясно (и немного больно) — реальные доходы жителей Башкирии оказались существенно ниже, чем в Татарстане. Еще одна важная новость дня продолжает рубрику громких задержаний, на этот раз в поле зрения оказался помощник прокурора Уфы.

 

#Ирина Деревянчук
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