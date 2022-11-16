Драка на льду, растворимая сметана в школе и завод от создателей сквера «Южный» в Уфе

Тем временем в одной из школ, а точнее школьных столовых Белорецка творятся сущие непотребства. К слову выявила их неожиданная проверка, на которую прибыл и сам глава района Андрей Иванюта. Претензий к столовой целое море, мало того, что еда холодная, ее порции почти в два раза меньше положенных, да еще и сметану в борщ не докладывают. А может и докладывают. Со сметаной там вообще происходят странные дела, по данным местных властей жирная сметана в кастрюле бесследно растворилась.