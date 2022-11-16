Диетологи предложили более полезный продукт, заменяющий майонез

Следуя совету диетолога Михаила Гинзбурга, калорийность популярных блюд новогоднего стола рекомендуется снизить. Это совсем несложно: в качестве замены майонезу специалист предлагает использовать сметану. Простым кулинарным приемом доктор Гинзбург поделился в беседе с журналистами NEWS.ru.
Кроме того, эксперт советует употреблять сметану жирностью не выше 15%.
Когда сметану по какой-то причине невозможно использовать, майонез на масле из семян подсолнечника заменяют майонезом на оливковом масле, так как избыток такого продукта организм переносит легче.
Однако, даже “оливковый” майонез содержит очень большое количество калорий, при этом он достаточно тяжело усваивается. Сметана является более легким продуктом, она не наносит организму человека такого вреда, какой может нанести майонез.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в преддверии новогодних празднеств посоветовала россиянам не налегать на холодец, поскольку в этом блюде содержится большое количество насыщенных жиров.
Данное блюдо полезно, но только при условии его употребления в меру, — подчеркивает эксперт.