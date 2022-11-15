Скандальный ЖК под Уфой 12 часов находится без света, воды и тепла

Напомним, в начале нынешнего года застройщики «Миловского парка» получили 22 года колонии на троих, руководители компании с сентября 2013 года по июль 2017 года под видом строительства домов ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования, но свою часть договора компания не выполнила, в результате чего более 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов был нанесен ущерб на сумму порядка 2,4 миллиарда рублей. Достраивал жилой комплекс уже «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».