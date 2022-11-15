Скандальный ЖК под Уфой 12 часов находится без света, воды и тепла

Житель печально известного жилого комплекса «Миловский парк» на окраине Уфы на странице главы Башкирии Радия Хабирова потребовал срочного вмешательства в критическую, учитывая неожиданное похолодание, ситуацию. По словам Эдуарда Ахмадуллина, его дом как и ряд других домов вот уже более 12 часов находится без электроэнергии, от которой между тем работает как водоснабжение так и отопление.
На комментарий мужчины ответили представители администрации Уфимского района, они сослались на управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и его сообщение об аварийном отключении электроэнергии, которое также лишило жителей водоснабжения и отопления.
— По состоянию на 9:20 15 ноября проведены работы по выявлению участка поврежденного кабеля, на месте повреждения ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудники администрации Уфимского района, также, находятся на месте для принятия решения по ситуации — сообщил представитель администрации Уфимского района и заявил, что восстановительные работы проведут сегодня, 15 ноября.
Также в администрации сообщили о том, что в ЖК организован подвоз технической воды в детский сад и остальному населению. Машина с технической водой находится возле магазина «Пятерочка» по адресу ул. Проспект Чижова, 3.
Напомним, в начале нынешнего года застройщики «Миловского парка» получили 22 года колонии на троих, руководители компании с сентября 2013 года по июль 2017 года под видом строительства домов ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования, но свою часть договора компания не выполнила, в результате чего более 1200 гражданам и 205 членам жилищно-строительных кооперативов был нанесен ущерб на сумму порядка 2,4 миллиарда рублей. Достраивал жилой комплекс уже «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».