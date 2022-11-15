Жители Уфы в ближайшее время получат от БашРТС перерасчет за отопительные услуги

Для уфимцев, получивших за октябрь квитанции с завышенными суммами за услуги БашРТС, сделают перерасчет. Данная корректировка коснется собственники тех домов, которым счета за отопление выставили в соответствии с нормативам, а не с показаниями счетчиков. Квитанции с обновленными данными собсвтенники МКД получат в период с ноября по декабрь. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на специалиста регионального МинЖКХ Кристину Дикову.