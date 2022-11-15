Жители Уфы в ближайшее время получат от БашРТС перерасчет за отопительные услуги

Для уфимцев, получивших за октябрь квитанции с завышенными суммами за услуги БашРТС, сделают перерасчет. Данная корректировка коснется собственники тех домов, которым счета за отопление выставили в соответствии с нормативам, а не с показаниями счетчиков. Квитанции с обновленными данными собсвтенники МКД получат в период с ноября по декабрь. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на специалиста регионального МинЖКХ Кристину Дикову.
По словам специалиста, перерасчет коснется жителей домов, в счетчиками, вышедшими из строя либо с истекшим сроком проверки. Дикова пояснила, что начисление суммы по нормативам в октябре было связано с мероприятиями по проверке приборов учета.
«Перерасчет положен жителям тех домов, у которых общедомовые счетчики тепла либо вышли из строя, либо у них закончился срок поверки. Иными словами, управляющая компания летом проводит поверку или замену прибора учета тепла. Чтобы проверить работоспособность новых счетчиков, нужна горячая вода. То есть нужно было дождаться начала отопительного сезона, для того чтобы тепловая инспекция БашРТС пришла с проверкой и убедилась, что приборы учета работают. На период прохождения этой поверки, как раз в октябре, уфимцам были начислены суммы по нормативу», — сообщила Кристина Дикова.