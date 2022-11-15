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Жители Башкирии отдают на выплаты за ипотеку больше половины зарплаты

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI

54% зарплаты среднего заемщика в Башкирии уходит на платеж по ипотеке

О том какую часть зарплаты тратят жители Башкирии на выплату ипотеки сообщается в рейтинге «РИА новости».

Аналитики «РИА новости» подсчитали во что обходится ипотечный кредит россиянам. Изучались средние сроки данного вида кредитования, размер самого кредита в регионе и средняя заработная плата, из этих величин и рассчитывалось соотношение ипотечного платежа к зарплате. Такая арифметика относительно Башкирии продемонстрировала, что условный средний житель Башкирии относит в банк большую часть заработной платы, а именно без малого 54%.

Такой показатель разместил республику на 37 месте рейтинга по стране. Отметим, что на первом месте находится регион, где заемщики относят в банк меньшую часть от средней зарплаты и лидером здесь стал Чукотский край, большую же часть зарплаты, а точнее почти всю среднюю получку, а именно 94,2% от зарплаты отдает условный заемщик в республике Карачаево-Черкесия.

#Экономика#Общество#Ирина Деревянчук
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