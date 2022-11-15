Жители Башкирии отдают на выплаты за ипотеку больше половины зарплаты

Такой показатель разместил республику на 37 месте рейтинга по стране. Отметим, что на первом месте находится регион, где заемщики относят в банк меньшую часть от средней зарплаты и лидером здесь стал Чукотский край, большую же часть зарплаты, а точнее почти всю среднюю получку, а именно 94,2% от зарплаты отдает условный заемщик в республике Карачаево-Черкесия.