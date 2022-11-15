Власти Башкирии пообещали участникам СВО дешевое жилье

В Башкирии планируют принять закон, согласно которому участники СВО и их семьи смогут получить жилье на льготных условиях. Таким правом будут наделены не только участники СВО, но и призванные на военную службу по частичной мобилизации, или члены их семей (для граждан в официально зарегистрированном браке – супруг (супруга), для граждан, не состоящих в браке, – мать или отец).