Власти Башкирии пообещали участникам СВО дешевое жилье

В Башкирии планируют принять закон, согласно которому участники СВО и их семьи смогут получить жилье на льготных условиях. Таким правом будут наделены не только участники СВО, но и призванные на военную службу по частичной мобилизации, или члены их семей (для граждан в официально зарегистрированном браке – супруг (супруга), для граждан, не состоящих в браке, – мать или отец).
Участникам СВО будет дано право приобретения жилья по цене ниже рыночной через «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан», сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев.
Поясняется, что право покупки жилья через ФРЖС будет даваться независимо от площади уже имеющейся квартиры.
По данным Минстроя, в настоящее время ФРЖС Башкирии ведет жилищное строительство на территории 15 городов и районов республики. На сегодня строится 39 объектов.