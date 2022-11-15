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Валерий Лимаренко: На островах активно развивается медицинская инфраструктура

Сегодня, 08:22
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области за три года открылись более 20 новых медицинских объектов

В селе Лесогорском на Сахалине строится новый фельдшерско-акушерский пункт. Уже в следующем году 300 жителей села смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Сегодня медпункт в Лесогорском располагается в административном здании, и не отвечает современным требованиям к оказанию медицинской помощи.  В новом ФАПе будут созданы самые комфортные условия  - как для пациентов, так и для медицинских работников. Предусмотрено место для ожидания приёма, медицинские кабинеты, помещение для хранения лекарств. В сельском медпункте будут регулярно работать выездные бригады врачей из центральной районной больницы и областных учреждений.

ФАП возводится в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется под личным контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Он неоднократно подчёркивал, что приоритетное направление работы островных властей - обеспечить жителей качественной и доступной медицинской помощью, причём не только в центральных районах, но в глубинке.

Портал Sakh.online напоминает, что в области активное развивается медицинская инфраструктура: за три последних года открылись более 20 новых медицинских объектов. Например, в прошлом году заработала современная амбулатория в Ильинском. В этом году фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории сдали в сёлах Чапаево, Первомайск, Ныш, Покровка и Вал. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить качество оказания медицинской помощи населению, внедрить новые виды диагностики и лечения. В частности, расширить объёмы углубленных обследований населения на местах.

Ремонт корпусов, возведение новых и переоснащение медицинских объектов будет продолжаться и дальше. В проекте бюджета области на 2023 годы на развитие сферы здравоохранения заложены огромные средства – почти 20 млрд рублей.

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