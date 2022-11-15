В Башкирии начали выплачивать единовременное пособие мобилизованным

Об этом сообщил глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.
«Какая бы ни была помощь нашим мобилизованным и их семьям, она не лишняя. Поэтому Координационный совет по семейной политике при районной администрации принял решение поддержать семьи мобилизованных земляков и обеспечить единовременную выплату», — сообщил он.
Средства на выплаты решили выделить из благотворительного фонда района, куда поступают безвозмездные перечисления от предприятий, предпринимателей и местных жителей. Фонд оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Теперь же средства выделят семьям мобилизованных. Деньги получат те из них, в которых есть дети, в том числе студенты ссузов и вузов. На каждого ребенка выделят по шесть тысяч рублей, такую же сумму выдадут супруге мобилизованного. Выплату перечислят также детям от другого брака, проживающим вместе с военнослужащим.
Всего на эти цели район распределит порядка одного миллиона рублей.
«Ни одна семья не должна быть обделена заботой. Это наш долг перед защитниками Отечества», — сообщил Ильшат Вазигатов.
Как сообщал Mkset, в ряде регионов предусмотрели единовременные выплаты мобилизованным. Например, в Костромской области и Оренбуржье региональная выплата составляет 50 тысяч рублей в месяц, а в Московской области — 200 тысяч. В Татарстане единовременно выплачивают по 20 тысяч рублей каждому ребенку мобилизованного. В Мордовии и Приморской области выплаты не предусмотрены. В Башкирии выплату в 200 тысяч рублей ранее предусмотрели для добровольцев батальона Шаймуратова. При этом в республике утвердили более 30 мер поддержки семей мобилизованных.