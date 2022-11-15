В Башкирии начали выплачивать единовременное пособие мобилизованным

Как сообщал Mkset, в ряде регионов предусмотрели единовременные выплаты мобилизованным. Например, в Костромской области и Оренбуржье региональная выплата составляет 50 тысяч рублей в месяц, а в Московской области — 200 тысяч. В Татарстане единовременно выплачивают по 20 тысяч рублей каждому ребенку мобилизованного. В Мордовии и Приморской области выплаты не предусмотрены. В Башкирии выплату в 200 тысяч рублей ранее предусмотрели для добровольцев батальона Шаймуратова. При этом в республике утвердили более 30 мер поддержки семей мобилизованных.