Универсальное пособие на детей в 2023 году в Башкирии: кому положено и какие суммы

На получение пособия смогут претендовать семьи, в которых есть дети до 17 лет. Ранее в России существовало несколько видов пособий: выплаты назначали матерям детей до полутора лет (по уходу за ребенком), кроме того, родителям перечислялись «путинские» выплаты на детей до трех лет, пособия на детей от трех до семи лет и пособия для детей восьми – 17 лет. Теперь будет только один вид выплаты.