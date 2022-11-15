Турецкая компания оказалась должна строителями Восточного выезда в Уфе 60 млн рублей

– Если мы сейчас где-то споткнемся с «Восточным выездом», он еще лет на 10 улетит. С 90-го года его строят, сколько он денег съел только для консервации. Он стоял, когда мы его не делали, не одна сотня миллионов уходила, что бы его поддерживать: откачивать воду, какие-то защитные мероприятия, охрана и т. д. Сейчас наша общереспубликанская задача — его построить. В этой связи главное — финансирование, оно в том нашем финансовом плане, который мы ведем, все хорошо. Строительный график идет еще быстрее, там тоже есть определенный план дорожного строительства – заявил на прямой линии глава Башкирии.