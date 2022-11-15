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Турецкая компания оказалась должна строителями Восточного выезда в Уфе 60 млн рублей

Сегодня, 07:31
Фото: vk.com/radiyhabirov

60-миллионные долги генподрядчика Восточного выезда Уфы подтвердила Гострудинспекция

О вынесении ему предостережения сообщили в Гострудинспекции 15 ноября.

Гострудинспекция Башкирии подтвердила информацию о том, что генеральный подрядчик «стройки века», а именно Восточного выезда Уфы, ООО «Лимакмаращавтодороги» задолжал работникам за один только минувший октябрь почти 60 миллионов рублей, а точнее 59,6 миллионов рублей. Такую сумму задолжали 1336 гражданам из зарубежных стран. Однако выплатить ее в компании пообещали до конца текущего месяца, да еще и с компенсацией за задержку.

Примечательно, что подрядчик самой масштабной стройки в ПФО получил предостережение от надзорного ведомства. Предостережение было объявлено по той причине, что допускается задолженность по зарплате не в первый раз.

На минувшей прямой линии Радий Хабиров рассказал о том как идут работы на объекте, который власти неоднократно обещали завершить, несмотря на рост цен и прочие форс-мажорные обстоятельства.

– Если мы сейчас где-то споткнемся с «Восточным выездом», он еще лет на 10 улетит. С 90-го года его строят, сколько он денег съел только для консервации. Он стоял, когда мы его не делали, не одна сотня миллионов уходила, что бы его поддерживать: откачивать воду, какие-то защитные мероприятия, охрана и т. д. Сейчас наша общереспубликанская задача — его построить. В этой связи главное — финансирование, оно в том нашем финансовом плане, который мы ведем, все хорошо. Строительный график идет еще быстрее, там тоже есть определенный план дорожного строительства – заявил на прямой линии глава Башкирии.

Ранее министр транспорта Башкирии Александр Булушев сообщил порталу Ufa1, что проблем с зарплатами у строителей Восточного выезда нет.

— Если даже там и были какие-то проблемы с финансами, хотя это не факт, то они уже решены, — сказал чиновник. — В том числе и по этому вопросу я в Москве. Не думаю, что стоит искать сенсаций там, где их нет. В бюджетном процессе бывают сложности, но все они решаются в пределах максимум двух недель, - процитировало чиновника издание.

 
 
 
 
 
Хабиров рассказал о ходе строительства «Восточного выезда» в Уфе
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#Город#Экономика#Ирина Деревянчук
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