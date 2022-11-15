mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился к месту боевого слаживания

Сегодня, 12:10
Фото: телеграм-канал Ирека Сагитова
Бойцов в дорогу в торжественной обстановке проводил вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов в своем телеграм-канале 15 ноября.

Сегодня, 15 ноября, из Башкирии с базы уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора М. Шаймуратова в Уфе к местам боевого слаживания отправился батальон добровольцев имени Салавата Юлаева. Перед отправкой бойцов посещал глава Башкирии Радий Хабиров, который дал им напутствие и поблагодарил за их выбор. Сегодня их проводил вице-премьер Ирек Сагитов.

— Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой! — написал Ирек Сагитов под постом с фотографиями строя военнослужащих.

Напомним, 6 июля прошло торжественное отправление батальона имени Шаймуратова к местам боевого слаживания. 14 июля Хабиров проводил добровольческий батальон имени Шаймуратова на боевое слаживание.

#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Турецкая компания оказалась должна строителями Восточного выезда в Уфе 60 млн рублей
Сегодня, 12:31
В Башкирии начали выплачивать единовременное пособие мобилизованным
Сегодня, 14:09
Власти города в Башкирии отменили дорогую закупку на Новый год и объявили новую
Сегодня, 17:10
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
13 ноября, 15:28
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
Вчера, 12:29