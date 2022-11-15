Третий добровольческий батальон из Башкирии отправился к месту боевого слаживания

Сегодня, 15 ноября, из Башкирии с базы уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора М. Шаймуратова в Уфе к местам боевого слаживания отправился батальон добровольцев имени Салавата Юлаева. Перед отправкой бойцов посещал глава Башкирии Радий Хабиров, который дал им напутствие и поблагодарил за их выбор. Сегодня их проводил вице-премьер Ирек Сагитов.