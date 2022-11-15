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Суд назначил дату рассмотрения жалобы на решение по делу Шевчука о дискредитации ВС

Сегодня, 10:50
Фото: mkset.ru

Суд в Уфе рассмотрит жалобу на постановление по делу Юрия Шевчука о дискредитации ВС

Об этом Mkset сообщили в пресс-службе Советского районного суда Уфы.

Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении рассмотрят 19 декабря в Верховном суде Башкирии.

Административный протокол в отношении Юрия Шевчука полиция составила этой весной. Основанием для этого стали высказывания рок-музыканта по поводу СВО. Шевчук поделился своими мыслями со зрителями на майском концерте в Уфе.

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Первоначально дело по ходатайству Шевчука направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, но тот дважды отказался его рассматривать из-за процессуальных нарушений, возвращая материалы дела в Уфу. В третий раз отправлять дело в Санкт-Петербург не стали. В конце концов Советский районный суд сам рассмотрел материалы и вынес решение, назначив Шевчуку штраф в размере 50 тыс. рублей.

Защитник Шевчука обжаловал решение. Ранее он заявлял, что доказательства правонарушения в деле отсутствуют.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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