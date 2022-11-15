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Строительство новогоднего городка в Уфе подорожало на 589 тысяч рублей

Сегодня, 13:29

Поставка льда и иллюминация новогоднего городка в Уфе обойдется в 589 тысяч

Служба по благоустройству Орджоникидзевского района запрашивает котировки на выполнение этих услуг, следует из материалов портала госзакупок.

На заготовку и завоз ледяных плит для строительства ледового городка на площади имени Серго Орджоникидзе планируется выделить до 450 тыс. рублей. Исполнитель обязан будет доставить их на место строительства. Ширина плит с толщиной льда не менее 25 см должна быть метровой (плюс-минус сантиметр), а длина – двухметровой. Всего необходимо привезти не менее 224 кубометров льда.

Также запрашиваются предложения поставщиков на обслуживание новогодней иллюминации. Исполнитель должен будет организовать круглосуточное дежурство электромонтера (во время выключенной иллюминации допускается дежурство на дому), включение и выключение иллюминации в нужное время, ежедневный осмотр оборудования, ремонт и замену ламп, а в случае необходимости – немедленный выезд на объект. Услуги необходимо оказывать в течение 64 дней. На эти цели выделено до 139 тыс. рублей.

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Как сообщал ранее Mkset, на строительство ледовых скульптур в этом городке ранее выделили до 550 тысяч рублей. На площади планируется установить 12 объектов, включая ограждение новогоднего городка периметром 90 м и высотой 1,25 м. 

#Наталья Балыкова#Общество#Город#2
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