Строительство новогоднего городка в Уфе подорожало на 589 тысяч рублей

Также запрашиваются предложения поставщиков на обслуживание новогодней иллюминации. Исполнитель должен будет организовать круглосуточное дежурство электромонтера (во время выключенной иллюминации допускается дежурство на дому), включение и выключение иллюминации в нужное время, ежедневный осмотр оборудования, ремонт и замену ламп, а в случае необходимости – немедленный выезд на объект. Услуги необходимо оказывать в течение 64 дней. На эти цели выделено до 139 тыс. рублей.