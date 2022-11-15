Страховой Дом ВСК получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»

Издание пишет, что торжественная церемония награждения прошла в городе Сочи. Страховой Дом ВСК был признан лучшим в номинации «Финансовая грамотность и открытость» в категории «Цифровые решения в страховании». Победителей определяли по итогам голосования экспертов, результатам тестов, проводимых среди потребителей, а также с учетом индекса NPS исследовательского холдинга Romir.