Страховой Дом ВСК получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»

Издание пишет, что торжественная церемония награждения прошла в городе Сочи. Страховой Дом ВСК был признан лучшим в номинации «Финансовая грамотность и открытость» в категории «Цифровые решения в страховании». Победителей определяли по итогам голосования экспертов, результатам тестов, проводимых среди потребителей, а также с учетом индекса NPS исследовательского холдинга Romir.
Премия «Качество обслуживания и права потребителей» вручается лучшим проектам в сфере прав потребителей и повышения качества обслуживания. Целью премии является обеспечение устойчивого развития и мощного конкурентного потенциала рынка товаров и услуг Российской Федерации.
По словам главы Страхового Дома ВСК Александра Тарновского, одним из приоритетов компании является обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов, чьим потребностям уделяется повышенное внимание. По словам Тарновского, ВСК стремится предоставить лучший сервис, в том числе путем внедрения инновационных решений и цифровых технологий. Высокая оценка экспертов в данной сфере подтверждает правильность выбора направления развития компании.