Власти рассекретили замену песку от гололеда этой зимой в Уфе

В Уфе выпал первый основательный снег, а значит не за горами и вероятное появление гололедицы на тротуарах и на дорогах, которая в предыдущие года приводила как к повышению аварийности на дорогах, так и к повышению уличного травматизма. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне в одном из интервью заявил, что город принял решение отказаться от песка в качестве средства борьбы со льдом, чтобы улицы города не становились коричневыми, а по весне «город не задыхался в пыли».
Стало известно чем в городской администрации решили заменить песок, это реагент российского производства «Бионорд», который в мэрии назвали безопасным как для обуви и уличных покрытий (асфальтобетон, плитка и прочие), так и для окружающей среды, включая животных. Помимо прочих преимуществ «Бионорд» обладает заключением экологической экспертизы.
В свою очередь редакция Mkset имеет в своем распоряжении мешок данного реагента и изучил инструкцию к применению реагента. Им, в отличии от песка, необходимо пользоваться по определенной инструкции и то насколько это возможно воплотить в жизнь покажет время, причем уже в ближайшей перспективе.