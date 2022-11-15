Власти рассекретили замену песку от гололеда этой зимой в Уфе

В Уфе выпал первый основательный снег, а значит не за горами и вероятное появление гололедицы на тротуарах и на дорогах, которая в предыдущие года приводила как к повышению аварийности на дорогах, так и к повышению уличного травматизма. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне в одном из интервью заявил, что город принял решение отказаться от песка в качестве средства борьбы со льдом, чтобы улицы города не становились коричневыми, а по весне «город не задыхался в пыли».