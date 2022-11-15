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Власти рассекретили замену песку от гололеда этой зимой в Уфе

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI

С гололедицей на улицах Уфы будут бороться специализированным реагентом «Бионорд»

О том чем заменят песок в борьбе со скользкими улицами рассказали в мэрии Уфы.

В Уфе выпал первый основательный снег, а значит не за горами и вероятное появление гололедицы на тротуарах и на дорогах, которая в предыдущие года приводила как к повышению аварийности на дорогах, так и к повышению уличного травматизма. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне в одном из интервью заявил, что город принял решение отказаться от песка в качестве средства борьбы со льдом, чтобы улицы города не становились коричневыми, а по весне «город не задыхался в пыли».

Стало известно чем в городской администрации решили заменить песок, это реагент российского производства «Бионорд», который в мэрии назвали безопасным как для обуви и уличных покрытий (асфальтобетон, плитка и прочие), так и для окружающей среды, включая животных. Помимо прочих преимуществ «Бионорд» обладает заключением экологической экспертизы.

В свою очередь редакция Mkset имеет в своем распоряжении мешок данного реагента и изучил инструкцию к применению реагента. Им, в отличии от песка, необходимо пользоваться по определенной инструкции и то насколько это возможно воплотить в жизнь покажет время, причем уже в ближайшей перспективе.

 

применять "Бионорд" необходимо по данной инструкции
Фото: Mkset
#Город#Стихия в Уфе#Ирина Деревянчук
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