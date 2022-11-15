Си Цзиньпин: Блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу

По словам председателя КНР, такие игры не просто раскалывают мир, но и мешают прогрессу человечества, пишет газета “Известия”.
Си Цзиньпин сказал, что люди живут в одной “мировой деревне”, поэтому и различные проблемы необходимо решать сообща. Он заявил, что люди всех стран должны стремиться к стойкому глобальному развитию и совместно работать над искоренением угроз, исходящих от пандемии коронавируса.
Отметил глава Китая и то, что сейчас мировая экономика переживает период рецессии и хуже всего приходится развивающимся странам.
Остановился Си Цзиньпин и на необходимости отмены односторонних санкций, и на том, что не должно быть ограничений на научно-техническое сотрудничество.