Си Цзиньпин: Блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу

Си Цзиньпин сказал, что люди живут в одной “мировой деревне”, поэтому и различные проблемы необходимо решать сообща. Он заявил, что люди всех стран должны стремиться к стойкому глобальному развитию и совместно работать над искоренением угроз, исходящих от пандемии коронавируса.