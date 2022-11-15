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Си Цзиньпин: Блоковое противостояние способно лишь помешать мировому прогрессу

Вчера, 23:22
На саммите G20, проходящем на Бали, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о контрпродуктивности нового мирового блокового противостояния.

По словам председателя КНР, такие игры не просто раскалывают мир, но и мешают прогрессу человечества, пишет газета “Известия”.

Си Цзиньпин сказал, что люди живут в одной “мировой деревне”, поэтому и различные проблемы необходимо решать сообща. Он заявил, что люди всех стран должны стремиться к стойкому глобальному развитию и совместно работать над искоренением угроз, исходящих от пандемии коронавируса.

Отметил глава Китая и то, что сейчас мировая экономика переживает период рецессии и хуже всего приходится развивающимся странам. 

Остановился Си Цзиньпин и на необходимости отмены односторонних санкций, и на том, что не должно быть ограничений на научно-техническое сотрудничество.

#Светлана Павлова
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