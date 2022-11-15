Сергей Бубка. Легкоатлетический «царь небес» из Донбасса

«Когда исполняешь идеальный или близкий к идеальному по технике прыжок, ты и в самом деле паришь, как птица. Именно за счет этого я, очевидно, и смог так долго продержаться в спорте и совершить рекордные прыжки. Чувство легкости, полета возникает, когда шест тебя катапультирует. Весь тот заряд, который набрал в процессе разбега, передаешь на снаряд, и потом он как бы возвращает его в твое тело. Полет — это мгновение, доли секунды, но впечатление комфортности и парения в воздухе действительно незабываемо», — говорил великий спортсмен.