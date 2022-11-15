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RT запускает онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan

Сегодня, 14:33
Фото: rt.rs
Международная телевизионная сеть RT запустила проект под названием RT Balkan, в рамках которого будут транслироваться самые интересные новости о событиях в мире и регионе на сербском языке.

Начало вещания на новом мультимедийном портале запланировано в срок до 2024 года. RT Balkan доступен на сайте проекта, в Telegram на сербском и русском языках, а также на других онлайн-платформах. Об этом пишет RT.

«Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В свою очередь главред RT Balkan Елена Милинчич отметила, что благодаря запуску проекта жители региона смогут слушать RT на сербском языке, и это даст возможность людям получать наиболее полное представление об информационной картине современного мира.

«Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов, и мы к нему готовы», — резюмировала Милинчич.

#Алина Ибрагимова#Общество
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