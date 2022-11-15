RT запускает онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan

Начало вещания на новом мультимедийном портале запланировано в срок до 2024 года. RT Balkan доступен на сайте проекта, в Telegram на сербском и русском языках, а также на других онлайн-платформах. Об этом пишет RT.
«Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В свою очередь главред RT Balkan Елена Милинчич отметила, что благодаря запуску проекта жители региона смогут слушать RT на сербском языке, и это даст возможность людям получать наиболее полное представление об информационной картине современного мира.
«Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов, и мы к нему готовы», — резюмировала Милинчич.