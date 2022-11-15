Прокуроры проверят подрядчика Восточного выезда Уфы за долг по зарплате 60 млн рублей

Второе ведомство за один день обращает внимание на информацию о долгах генерального подрядчика строительства ООО «Лимакмаращавтодороги» перед 1336 работниками из зарубежных стран на общую сумму чуть менее 60 миллионов, и это только за октябрь месяц. Первой о долгах по зарплате генподрядчика сообщили в Гострудинспекции, где ООО также получило и предостережение от ведомства.