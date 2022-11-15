Прокуроры проверят подрядчика Восточного выезда Уфы за долг по зарплате 60 млн рублей

Второе ведомство за один день обращает внимание на информацию о долгах генерального подрядчика строительства ООО «Лимакмаращавтодороги» перед 1336 работниками из зарубежных стран на общую сумму чуть менее 60 миллионов, и это только за октябрь месяц. Первой о долгах по зарплате генподрядчика сообщили в Гострудинспекции, где ООО также получило и предостережение от ведомства.
Однако на этом внимание к задолженности ООО «Лимакмаращавтодороги» не прекратилось. Генподрядчик самой масштабной стройки в Башкирии попал в поле зрения прокуратуры, которая из-за долга уже организовала проверку, которая даст оценку действиям руководства компании на предмет соблюдения трудового законодательства, а также изучит финансовую документацию. Ситуацию с долгом по заработной плате прокуратура будет контролировать.