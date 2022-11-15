Освещение на миллиард. Все районы Уфы кроме Демы переведут в режим энергосбережения

Власти решили перевести всю Уфу за исключением Демского района на новое энергосберегающее уличное освещение. Демский район тоже получит новую инфраструктуру и экономию на свете, но не в рамках данного энергосервисного контракта. Суть нынешнего контракта стоимостью 1121120199,06 рублей в том, что победитель аукциона вложится в обновление городской инфраструктуры, а оплату получать будет по частям из денег которые удастся сэкономить с новым оборудованием.
Исполнитель обязан добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения в Уфе, однако как именно в документе не уточняется. Продлится контракт 7 лет, до февраля 2030 года, экономия, как и получение оплаты подрядчиком планируется уже ко второму году.
Напомним, пока власти готовятся заключать миллиардные контракты на новую инфраструктуру в черте Уфы, в Кировском районе дети ждут школьный автобус в кромешной темноте.