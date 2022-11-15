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Освещение на миллиард. Все районы Уфы кроме Демы переведут в режим энергосбережения

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI

Уфу переведут на энергосберегающее освещение и обновят инфраструктуру за 1,1 млрд руб

Энергосервисный контракт стоимостью более 1,1 млрд рублей размещен на сайте госзакупок.

Власти решили перевести всю Уфу за исключением Демского района на новое энергосберегающее уличное освещение. Демский район тоже получит новую инфраструктуру и экономию на свете, но не в рамках данного энергосервисного контракта. Суть нынешнего контракта стоимостью 1121120199,06 рублей в том, что победитель аукциона вложится в обновление городской инфраструктуры, а оплату получать будет по частям из денег которые удастся сэкономить с новым оборудованием.

Исполнитель обязан добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения в Уфе, однако как именно в документе не уточняется. Продлится контракт 7 лет, до февраля 2030 года, экономия, как и получение оплаты подрядчиком планируется уже ко второму году.

Напомним, пока власти готовятся заключать миллиардные контракты на новую инфраструктуру в черте Уфы, в Кировском районе дети ждут школьный автобус в кромешной темноте.

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#Город#Ирина Деревянчук
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