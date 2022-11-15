Освещение на миллиард. Все районы Уфы кроме Демы переведут в режим энергосбережения

Власти решили перевести всю Уфу за исключением Демского района на новое энергосберегающее уличное освещение. Демский район тоже получит новую инфраструктуру и экономию на свете, но не в рамках данного энергосервисного контракта. Суть нынешнего контракта стоимостью 1121120199,06 рублей в том, что победитель аукциона вложится в обновление городской инфраструктуры, а оплату получать будет по частям из денег которые удастся сэкономить с новым оборудованием.