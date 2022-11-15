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«Не могу дышать»: уфимка рассказала Хабирову про 12 часов ожидания помощи в больнице

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI

Жительница Уфы ждала постановки диагноза в обычной больнице 12 часов

Уфимка рассказала о том, как колесила по больницам Уфы и попросила помощи на странице Радия Хабирова 15 ноября

Уфимка рассказала в комментариях на странице у Радия Хабирова о том, как больше двух суток ездила по уфимским больницам с острой болью в животе. По словам женщины, ее перенаправляли в разные медучреждения. Однако, со слов пациентки, ее не стали госпитализировать, а перенаправили в больницу скорой медицинской помощи № 22. Но и там женщину, с ее слов, не приняли, а отправили в больницу № 13, откуда и началась езда по медучреждениям. Собственно из больницы № 13 женщина и писала обращение к главе.

— С 21.00 сижу в 13 больнице, сейчас 8.30, мне всё ещё не могут поставить диагноз и оказать медпомощь. Я 12 часов сижу, не могут положить. У меня нет сил уже, температура, дышать не могу, — рассказала властям.

Женщина подчеркнула, что после первого осмотра ее отправили домой, сказав, что «ситуация не критичная», однако дома, с ее слов, у нее сильно поднялась температура, которая не сбивалась два дня.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии, где подробностей обследований и прочих манипуляций медиков не сообщили, сославшись на медицинскую тайну. Однако уточнили, что в данный момент женщина госпитализирована в ГКБ № 13, ей поставлен первичный диагноз, но проводится дообследование. По данным ведомства, у нее нет активных жалоб, собственно как и претензий к больнице.

#Ирина Деревянчук
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