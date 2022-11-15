«Не могу дышать»: уфимка рассказала Хабирову про 12 часов ожидания помощи в больнице

Уфимка рассказала в комментариях на странице у Радия Хабирова о том, как больше двух суток ездила по уфимским больницам с острой болью в животе. По словам женщины, ее перенаправляли в разные медучреждения. Однако, со слов пациентки, ее не стали госпитализировать, а перенаправили в больницу скорой медицинской помощи № 22. Но и там женщину, с ее слов, не приняли, а отправили в больницу № 13, откуда и началась езда по медучреждениям. Собственно из больницы № 13 женщина и писала обращение к главе.