На Первом Российском винодельческом форуме обсудят программу развития отрасли

В целом деловая программа форума будет отличаться комплексностью и разнообразием. Некоторые ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле - как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблемам, связанным с возможностью продажи вина в онлайн-режиме. Кроме того, ряд заседаний будет посвящен винному туризму.