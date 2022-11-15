mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Первом Российском винодельческом форуме обсудят программу развития отрасли

Сегодня, 19:06
Фото: piqsels.com
В период с 24 по 25 ноября на площадке Radisson Collection в Москве пройдет Первый Российский винодельческий форум. Участники планируют обсудить некоторые аспекты виноделия, связанные с маркетингом, рекламой, медиа, винной торговлей - как розничной, так и в сегменте HoReCa.

Важным событием программы станет сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”. Ее модератором станет президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках мероприятия эксперты обсудят новые винодельческие регионы, автохтонные сорта, контроль качества вина и подготовку кадров для отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.

Собственник ПАО “Абрау-Дюрсо” Борис Титов станет модератором другой сессии, посвященной содействию и регулированию отрасли со стороны государства. В ходе пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” эксперты проведут дискуссии о долгосрочной программе развития отрасли в изменчивых экономических и геополитических условиях. 

Ключевым событием для инсайдеров индустрии станет организованный в рамках форума саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Основная тема саммита анонсирована как обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон. 

В целом деловая программа форума будет отличаться комплексностью и разнообразием. Некоторые ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле - как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблемам, связанным с возможностью продажи вина в онлайн-режиме. Кроме того, ряд заседаний будет посвящен винному туризму. 

Информационным партнером форума стал холдинг 1MI.

Подпишитесь
Турецкая компания оказалась должна строителями Восточного выезда в Уфе 60 млн рублей
Вчера, 12:31
В Башкирии начали выплачивать единовременное пособие мобилизованным
Вчера, 14:09
Власти города в Башкирии отменили дорогую закупку на Новый год и объявили новую
Вчера, 17:10
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
13 ноября, 15:28
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29