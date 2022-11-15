На Первом Российском винодельческом форуме обсудят программу развития отрасли

Важным событием программы станет сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”. Ее модератором станет президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. В рамках мероприятия эксперты обсудят новые винодельческие регионы, автохтонные сорта, контроль качества вина и подготовку кадров для отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.
Собственник ПАО “Абрау-Дюрсо” Борис Титов станет модератором другой сессии, посвященной содействию и регулированию отрасли со стороны государства. В ходе пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” эксперты проведут дискуссии о долгосрочной программе развития отрасли в изменчивых экономических и геополитических условиях.
Ключевым событием для инсайдеров индустрии станет организованный в рамках форума саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Основная тема саммита анонсирована как обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон.
В целом деловая программа форума будет отличаться комплексностью и разнообразием. Некоторые ее секции будут посвящены маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле - как розничной, так и в сегменте HoReCa, а также проблемам, связанным с возможностью продажи вина в онлайн-режиме. Кроме того, ряд заседаний будет посвящен винному туризму.
Информационным партнером форума стал холдинг 1MI.