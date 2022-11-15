МТС обеспечила высокоскоростным интернетом автодорогу «Сибай-Акъяр»

Благодаря установке нового телеком-оборудования голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились на участке региональной автомобильной дороги 80Н-044 протяженностью более 100 км, а также в четырех прилегающих к трассе населенных пунктах.
Новое покрытие сети высокоскоростного мобильного интернета МТС появилось на участке региональной автодороги, которая соединяет Сибай и Акъяр. По ней осуществляется не только транспортировка грузов, но и пассажирское сообщение, кроме того, по трассе проезжает большинство путешественников, направляющихся в международный аэропорт Уфа. Возможности сети LTE МТС позволяют автолюбителям в дороге слушать музыку, бесконтактно оплачивать топливо через приложения, пользоваться навигационными сервисами и картами, а пассажирам — смотреть видео в высоком качестве и совершать через интернет в дороге любые привычные действия, от оплаты счетов до покупок в интернет-магазинах.
Появление новых базовых станций позволило улучшить качество связи в деревне Культабан. Кроме того, связь МТС впервые появилась в селах Новоукраинка, Сосновка, Карышкино и Комсомольск, где проживает более двух тысяч жителей.
— Зауралье — это один из самых динамичных районов республики. По трассе «Сибай-Акъяр» осуществляются грузовые перевозки в регионе, здесь расположено множество населенных пунктов, жителям которых необходим доступ к современным технологиям. Теперь любые цифровые сервисы — от навигационных систем и умного видеонаблюдения до мобильных банков и онлайн-кинотеатров — доступны водителям, пассажирам и обычным жителям.Кроме того, только за этот год высокоскоростной интернет МТС появился в 66 населенных пунктах башкирского Зауралья, охватив все главные туристические локации и места отдыха в районе, — сказал директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
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