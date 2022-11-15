МТС обеспечила высокоскоростным интернетом автодорогу «Сибай-Акъяр»

— Зауралье — это один из самых динамичных районов республики. По трассе «Сибай-Акъяр» осуществляются грузовые перевозки в регионе, здесь расположено множество населенных пунктов, жителям которых необходим доступ к современным технологиям. Теперь любые цифровые сервисы — от навигационных систем и умного видеонаблюдения до мобильных банков и онлайн-кинотеатров — доступны водителям, пассажирам и обычным жителям.Кроме того, только за этот год высокоскоростной интернет МТС появился в 66 населенных пунктах башкирского Зауралья, охватив все главные туристические локации и места отдыха в районе, — сказал директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.