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Власти города в Башкирии отменили дорогую закупку на Новый год и объявили новую

Сегодня, 17:10

Мэрия Салавата объявила новый конкурс на создание ледового городка за 6,3 млн рублей

Предыдущую закупку с начальной ценой 8 млн рублей отменили, следует из материалов портала госзакупок.

Как сообщал Mkset, в начале ноября управление городского хозяйства мэрии Салавата объявило конкурс на строительство новогодних городков на двух площадях: закупку и установку трех горок, скалодрома, ледовых скульптур и ограждений. Также нужно было собрать две новогодние елки - пиксельную и каркасную елки.

Подрядчик должен был содержать и охранять городки, а после новогодних демонтировать и отвезти на склад все конструкции, елки и горки.

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Кроме того, мэрия собиралась приобрести светодиодный купол из 80 40-метровых гирлянд, 40 металлических опор и утяжелителей для них вокруг катка, а также закупить гирлянды и украсить ими входную группу городской администрации.

Однако на минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров запретил покупать «предметы роскоши» для проведения праздника, к числу которых он, отнес подсветку и салюты. После этого мэрия отменила закупку и тут же объявила новую, уже на 6,3 млн рублей. При этом из обоснования начальной максимальной цены закупки исчезли 10 позиций: опорные стойки для пролетов, бетонные блоки, тросы, кабель и модульная гирлянда. Вероятно, это – комплектующие для светодиодного купола, который планировали установить над катком.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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