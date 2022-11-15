Власти города в Башкирии отменили дорогую закупку на Новый год и объявили новую

Однако на минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров запретил покупать «предметы роскоши» для проведения праздника, к числу которых он, отнес подсветку и салюты. После этого мэрия отменила закупку и тут же объявила новую, уже на 6,3 млн рублей. При этом из обоснования начальной максимальной цены закупки исчезли 10 позиций: опорные стойки для пролетов, бетонные блоки, тросы, кабель и модульная гирлянда. Вероятно, это – комплектующие для светодиодного купола, который планировали установить над катком.