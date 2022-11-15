Ледовый городок за 6 миллионов, перерасчет за отопление и дело Шевчука

Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении рассмотрят 19 декабря в Верховном суде Башкирии. Административный протокол в отношении Юрия Шевчука полиция составила этой весной. Основанием для этого стали высказывания рок-музыканта по поводу СВО. Шевчук поделился своими мыслями со зрителями на майском концерте в Уфе. Первоначально дело по ходатайству Шевчука направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, но тот дважды отказался его рассматривать из-за процессуальных нарушений, возвращая материалы дела в Уфу. В третий раз отправлять дело в Санкт-Петербург не стали. В конце концов Советский районный суд сам рассмотрел материалы и вынес решение, назначив Шевчуку штраф в размере 50 тыс. рублей.