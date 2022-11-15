Ледовый городок за 6 миллионов, перерасчет за отопление и дело Шевчука

Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение ООО «Лимакмаращавтодороги», которое занимается строительтсвом Восточного выезда из Уфы на трассу М-5, из-за задолженности по заработной плате за октябрь перед 1336 иностранными работниками в размере 59,6 миллиона рублей. Надзорное ведомство обязало компанию погасить задолженность до конца ноября с выплатой компенсации за несвоевременный расчет. Предостережение было объявлено по той причине, что допускается задолженность по зарплате не в первый раз.
Мэрия Салавата объявила новый конкурс на создание ледового городка за 6,3 млн рублей. Предыдущую закупку с начальной ценой 8 млн рублей отменили, следует из материалов портала госзакупок. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров запретил покупать «предметы роскоши» для проведения праздника, к числу которых он, отнес подсветку и салюты. После этого мэрия отменила закупку и тут же объявила новую, но уже несколько дешевле.
Жители Уфы в ближайшее время получат от БашРТС перерасчет за отопительные услуги. Так, для уфимцев, получивших за октябрь квитанции с завышенными суммами за услуги БашРТС, сделают перерасчет. Данная корректировка коснется собственники тех домов, которым счета за отопление выставили в соответствии с нормативам, а не с показаниями счетчиков. Квитанции с обновленными данными собсвтенники МКД получат в период с ноября по декабрь.
Сегодня, 15 ноября, из Башкирии с базы уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора М. Шаймуратова в Уфе к местам боевого слаживания отправился батальон добровольцев имени Салавата Юлаева. Перед отправкой бойцов посещал глава Башкирии Радий Хабиров, который дал им напутствие и поблагодарил за их выбор.
Жалобу на постановление по делу об административном правонарушении рассмотрят 19 декабря в Верховном суде Башкирии. Административный протокол в отношении Юрия Шевчука полиция составила этой весной. Основанием для этого стали высказывания рок-музыканта по поводу СВО. Шевчук поделился своими мыслями со зрителями на майском концерте в Уфе. Первоначально дело по ходатайству Шевчука направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, но тот дважды отказался его рассматривать из-за процессуальных нарушений, возвращая материалы дела в Уфу. В третий раз отправлять дело в Санкт-Петербург не стали. В конце концов Советский районный суд сам рассмотрел материалы и вынес решение, назначив Шевчуку штраф в размере 50 тыс. рублей.