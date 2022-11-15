К маю 2023 года в центре Уфы появится новый завод, против которого выступали жители

Известна точная дата появления в Уфе по улице Сагита Агиша снегоплавильной установки и ее «исполнитель». Тендер на строительство завода по плавлению снега выиграла компания предоставившее скидку в 0,8% ООО «Компания „Потенциал“». Оплатят услуги подрядчика из бюджета, как муниципального, так и республиканского, стоимость выполнения работ по строительству оценивалась в без малого 167 миллионов рублей, но с дисконтом предложенным исполнителем снизилась до 165,5 миллионов.