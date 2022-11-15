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К маю 2023 года в центре Уфы появится новый завод, против которого выступали жители

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI

Снегоплавильную установку за 165,5 млн рублей в центре Уфы построят к маю 2023 года

Завод против которого выступали местные жители построит ООО «Компания „Потенциал“», следует из данный сайта госзакупок.

Известна точная дата появления в Уфе по улице Сагита Агиша снегоплавильной установки и ее «исполнитель». Тендер на строительство завода по плавлению снега выиграла компания предоставившее скидку в 0,8% ООО «Компания „Потенциал“». Оплатят услуги подрядчика из бюджета, как муниципального, так и республиканского, стоимость выполнения работ по строительству оценивалась в без малого 167 миллионов рублей, но с дисконтом предложенным исполнителем снизилась до 165,5 миллионов.

По условиям контракта объект построить необходимо в сжатые сроки, а именно до конца следующего мая. Так «сани» к зиме 2023 года должны быть готовы к ближайшему лету. Территорию под строительство готовить начнут уже в нынешнем году.

В начале нынешней осени жители окрестных домов, в которые входят также новые жилые комплексы, пытались выступить против строительства данного объекта. Звучал вопрос о снегоплавильном пункте и на прошедшей 27 октября 5-часовой прямой линии с Радием Хабировым, тогда глава заявил, что «а вообще уфимцев не волнует где будет складироваться снег».

Радий Хабиров анонсировал в Уфе строительство снегоплавильного завода в центре
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#Ирина Деревянчук#Город
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