К маю 2023 года в центре Уфы появится новый завод, против которого выступали жители

Известна точная дата появления в Уфе по улице Сагита Агиша снегоплавильной установки и ее «исполнитель». Тендер на строительство завода по плавлению снега выиграла компания предоставившее скидку в 0,8% ООО «Компания „Потенциал“». Оплатят услуги подрядчика из бюджета, как муниципального, так и республиканского, стоимость выполнения работ по строительству оценивалась в без малого 167 миллионов рублей, но с дисконтом предложенным исполнителем снизилась до 165,5 миллионов.
По условиям контракта объект построить необходимо в сжатые сроки, а именно до конца следующего мая. Так «сани» к зиме 2023 года должны быть готовы к ближайшему лету. Территорию под строительство готовить начнут уже в нынешнем году.
В начале нынешней осени жители окрестных домов, в которые входят также новые жилые комплексы, пытались выступить против строительства данного объекта. Звучал вопрос о снегоплавильном пункте и на прошедшей 27 октября 5-часовой прямой линии с Радием Хабировым, тогда глава заявил, что «а вообще уфимцев не волнует где будет складироваться снег».