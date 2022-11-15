Инвалид-сердечник Альбина Юлина из Белорецка дарит шанс особенным людям

«Я — предприниматель!» — уверенно заявляет о себе Альбина в проекте #безграничные_возможности2022. И этим вряд ли кого-то удивишь в наше время. Но труд этой женщины — потрясающий пример социально-ориентированного бизнеса, где в производстве бок о бок заняты здоровые сотрудники и инвалиды.
«Свое дело веду давно. Занимаюсь ремонтом бытовой и строительной техники. В настоящее время у меня мастерская, где работают не только здоровые люди, но и несколько инвалидов. Свой бизнес я поднимала с нуля, пробовала несколько направлений. Наконец, остановилась на одном. В своё время я узнала о государственной программе помощи создания рабочих мест с инвалидностью. Решила попробовать и принять участие в ней».
Эта идея пришла Альбине во многом потому, что она не понаслышке знает, как непросто людям с ограниченными возможностями в современном мире. Особенно устроиться на работу. Большой путь помощи начинался с маленьких шагов. Вначале женщина подала заявку в Администрацию Белорецкого района, заявив прямо о своём намерении создавать рабочие места для инвалидов. Инициативу тут же поддержали. Так предприниматель Альбина Юлина стала участником Государственной программы. И три человека с ограниченными возможностями стали полноценными работниками её мастерской.
«Это, конечно же, немного, но думаю, при расширении бизнеса, я буду расширять и спектр рабочих мест для инвалидов. Я считаю, что любой бизнес должен быть социально-ответственным, должен помогать людям. Участие в данной программе заставляет меня работать более продуктивно, ведь теперь я ответственна еще и за людей с инвалидностью, которых приняла в наш коллектив».
Она называет себя социальным предпринимателем. И 12 лет прочно стоит на рельсах помощи тем, кто, как и она, во многом нуждается в поддержке. Но о своих потребностях эта женщина говорить не привыкла. Характер — атлантический, несгибаемый. И кажется, что нет таких вещей в мире, которые были бы ей не под силу. И невольно удивляешься: как же это хрупкое сердце внутри выдерживает такой ритм и такую нагрузку?
«Если отмотать назад, я бы дала себя вот такой совет: Альбина, будь поаккуратнее. Повороты бывают опасными и крутыми», — что прячется под этой фразой, представить несложно.
Но Альбина даже это откровение произносит с улыбкой, невероятное самообладание — о трудностях говорить скупо. Зато о том, что ежедневно заставляет ее подниматься с кровати и затевать борьбу, женщина рассуждает эмоционально и метафорично. Вот где сила позитивного мышления, и только так можно браться за большое дело.
«Каждое утро я себе говорю: я принимаю этот день с благодарностью, что я живу, что я хожу, что я радуюсь жизни. Вот такая мысль меня мотивирует всегда. Я скажу так: моя работа сделала меня очень сильной. А с трудностями помогает справляться моя семья, дочка, внуки. Они — моя опора, поддержка, моё лекарство от всех недугов».
В планах у Альбины Юлиной трансформировать свой бизнес в новое, лучшее, вовлекая в него ещё больше людей с ограниченными возможностями. Но вот о направлении женщина предусмотрительно умалчивает. В конце концов, для громких заявлений нужно сначала взять очередную вершину. Всему своё время…