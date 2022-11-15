Инвалид-сердечник Альбина Юлина из Белорецка дарит шанс особенным людям

Она называет себя социальным предпринимателем. И 12 лет прочно стоит на рельсах помощи тем, кто, как и она, во многом нуждается в поддержке. Но о своих потребностях эта женщина говорить не привыкла. Характер — атлантический, несгибаемый. И кажется, что нет таких вещей в мире, которые были бы ей не под силу. И невольно удивляешься: как же это хрупкое сердце внутри выдерживает такой ритм и такую нагрузку?