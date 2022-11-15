Глава города в Башкирии сообщил о гибели на СВО троих уроженцев Башкирии

Трое уроженцев Стерлитамака — Альберт Шавалиев, Евгений Коломиец и Александр Орлов погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил в соцсетях глава городской администрации Рустем Газизов.
По словам Газизова, все военнослужащие погибли при выполнении боевых задач, поставленных в ходе СВО.
Как сообщил чиновник, церемония прощания с военнослужащими состоится завтра, 16 ноября, на площади ГДК (бывший ДК «Сода») по адресу улица Тукаева, 9.
Время прощания:
— с 10.00 до 10.30 с Альбертом Фаритовичем Шавалиевым;
— с 11.30 до 12.00 с Евгением Николаевичем Коломиецем;
— 13.00 до 13.30 с Александром Викторовичем Орловым.