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Глава города в Башкирии сообщил о гибели на СВО троих уроженцев Башкирии

Сегодня, 14:30

В Стерлитамаке в один день простятся сразу с тремя погибшими на СВО жителями Башкирии

Дату и места прощания с погибшими назвал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов

Трое уроженцев Стерлитамака — Альберт Шавалиев, Евгений Коломиец и Александр Орлов погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил в соцсетях глава городской администрации Рустем Газизов.

По словам Газизова, все военнослужащие погибли при выполнении боевых задач, поставленных в ходе СВО.

Как сообщил чиновник, церемония прощания с военнослужащими состоится завтра, 16 ноября, на площади ГДК (бывший ДК «Сода») по адресу улица Тукаева, 9.
Время прощания:

— с 10.00 до 10.30 с Альбертом Фаритовичем Шавалиевым;
— с 11.30 до 12.00 с Евгением Николаевичем Коломиецем;
— 13.00 до 13.30 с Александром Викторовичем Орловым.

#Азамат Нухов#Общество
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