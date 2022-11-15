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Четыре категории жителей Башкирии могут получить отсрочку от частичной мобилизации

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI
О статусе законопроектов в своем телеграм-канале рассказала депутат ГД Нина Останина 14 ноября.

Депутат Госдумы Российской Федерации, а также председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей в своем телеграм-канале сообщила о том, что на данный момент происходит с законопроектами, которые позволят дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации для еще четырех категорий граждан.

Законопроект 201632-8 предлагает давать отсрочку от призыва отцам троих детей, а также тем мужчинам, жена которых беременна третьим ребенком при наличии двоих детей. По словам Останиной, правовое управление Думы говорит о соответствии проекта закона Конституции, но вот думский комитет по обороне «ничего не делает» с ним.

Такое же мнение Правовой комитет ГД имеет о законопроекте 224833-8, то есть об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации имеющим на иждивении ребенка-инвалида. Оно, по мнению комитета, соответствует Конституции, как и законопроект 224850-8, дающий отсрочку от призыва единственного родителя ребенка.

Еще один законопроект 231598-8, который в теории увеличит возраста старшего ребенка в многодетной семье с 16 до 18 лет. По словам Нины Останиной, вердикт Правового комитета на данный законопроект будет получен уже на следующей неделе.

#Ирина Деревянчук#Общество#Мобилизация
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