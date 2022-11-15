Четыре категории жителей Башкирии могут получить отсрочку от частичной мобилизации

Депутат Госдумы Российской Федерации, а также председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей в своем телеграм-канале сообщила о том, что на данный момент происходит с законопроектами, которые позволят дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации для еще четырех категорий граждан.