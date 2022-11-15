Бывший-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет

Спортсмен дважды сражался за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против Дэниела Кормье (в 2015-м и в 2017-м годах). После второго боя, также закончившегося поражением, Джонсон заявил об окончании спортивной карьеры, но через 4 года он вернулся в ММА.