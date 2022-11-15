Бывший-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет
Напомним, в январе текущего года президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что у Джонсона выявлены проблемы со здоровьем из-за этого было затруднительно назвать сроки очередного боя, пишет газета “Известия”.
Коллеги умершего бойца сообщили, что у Джонсона был псевдоним Rumble (Грохот). На его счету 23 победы, из которых 17 нокаутом и 6 поражений.
Спортсмен дважды сражался за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против Дэниела Кормье (в 2015-м и в 2017-м годах). После второго боя, также закончившегося поражением, Джонсон заявил об окончании спортивной карьеры, но через 4 года он вернулся в ММА.
Кормье на своей странице в соцсети назвал Джонсона “братом” и “заботливым человеком”, который справлялся о здоровье соперника после поединков.
Осенью 2022 года Джонсон должен был сразиться с Вадимом Немковым, но отменил бой из-за проблем со здоровьем.
В мае 2021 года Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведу в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.