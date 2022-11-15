«Большие гонки» прошли в Перми при поддержке ПЦБК

По словам ученицы школы танцев “Держи ритм” Дарины Гагариной, дворец культуры ей очень нравится. Она ходит сюда уже шестой год на занятия по спортивным танцам. Что касается “Больших гонок” – они тоже понравились девочке, особенно конкурс с зашифрованными буквами, передает издание properm.ru.
После окончания спортивной части праздника началась торжественная. На церемонии посвящения ребята пообещали не пропускать занятия, поддерживать здоровый образ жизни и принимать участие в других мероприятиях, каждый из них получил в подарок браслет. Закончили торжественную часть танцевальным флешмобом.
Исполнительный директор ДК “Бумажник” Галина Попова отметила, что такое мероприятие проводилось впервые, но в планах сделать его ежегодным, чтобы таким образом приветствовать новичков.
Следует отметить, что для жителей Голованова большая часть кружков и секций работает бесплатно. Это результат поддержки ПЦБК. Детям доступны спортивные секции, танцевальные и другие. Взрослые могут заниматься пением, шахматами, скандинавской ходьбой. Каждый месяц клуб принимает свыше 300 человек.
ПЦБК поддерживает и спортивную инфраструктуру Голованова. В микрорайоне сооружены футбольное поле с новыми раздевалками и хоккейная коробка. В ДК “Бумажник”открыт большой спортзал. Также ПЦБК сотрудничает с пермским хоккейным клубом “Молот”.
“Более 50 лет дворец культуры “Бумажник” остаётся центром культурной и спортивной жизни Голованова. Всё это время ПЦБК поддерживает работу секций, проведение соревнований, конкурсов и концертов”, – сказал гендиректор ПЦБК Юрий Марков.