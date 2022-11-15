«Большие гонки» прошли в Перми при поддержке ПЦБК

По словам ученицы школы танцев “Держи ритм” Дарины Гагариной, дворец культуры ей очень нравится. Она ходит сюда уже шестой год на занятия по спортивным танцам. Что касается “Больших гонок” – они тоже понравились девочке, особенно конкурс с зашифрованными буквами, передает издание properm.ru.