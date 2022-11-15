Алексей Гридневский за 18 лет возродил в Белорецке инвалидную организацию

Он вспоминает то время, когда сам впервые переступил порог Белорецкой организации инвалидов. Это было в мае 2004. На тот момент организация существовала формально, и едва ли можно было говорить о таких глобальных вещах, как доступная среда или помощь людям с ограниченными возможностями. Важно было с нуля создавать каркас того места, которое стало бы символом помощи.
«Офис представлял собой полуподвальное помещение с голыми стенами. За период моей работы нам удалось собрать работоспособную, творческую команду. Мы возродили организацию, сделали ее современной организацией, способной плодотворно участвовать во всех сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью, защищать их права», — так, если вкратце описывать 18 лет труда на должности специалиста.
Ровно столько прошло с тех пор. И интервью с Алексеем в проекте #безграничные_возможности2022 длится больше часа. Да и как иначе? Инвалидная организация за эти годы стала его детищем.
Он помнит психологический барьер: как непросто было сломать позицию «Нам все должны» — иждивенчество буквально сквозило из каждого, кто оказался без руки, ноги, кто по состоянию здоровья хоть как-то уступал подавляющему большинству людей. Пришлось приложить немало усилий, чтобы перевоспитать каждого. Но процесс воспитания — это осторожные шаги в темноте. И здесь, как с детьми — слова не работают. Зато личный пример служения оказывался самым выигрышным и заразительным в этой борьбе.
«Для решения этих задач необходимо было самосовершенствоваться, учиться, обобщать и применять передовой опыт, это не просто, но без этого невозможно достичь определенных успехов и движения вперед. Так, к примеру, мы с 2007 года запустили на нашей территории процесс создания доступной среды для людей с инвалидностью и малогабаритных граждан. Процесс сложный, требующий не только знаний, но и упорства»
Эта слаженная команда училась снова и снова. И когда в Белорецком районе появились два сертифицированных специалиста по созданию доступной среды, стало ясно — лёд тронулся. Настало время созидания. Теперь у особенных людей района появился шанс забыть о ежедневных преградах, которые стоят на пути в городской среде. Речь о свободе движения в самом широком смысле.
«Для того, чтобы развивать инваспорт, нам необходимы были свои оснащенные инвентарем спортивные залы, мы писали гранты и создали свою базу для тренировок по доступным видам спорта. Из этих примеров можно сделать вывод о процессе становления организации и вкладе каждого сотрудника организации. Её штат всего 3 человека, один из них бухгалтер».
Но вариться в собственном соку в какой-то момент стало невозможно. Вот тогда-то Алексей Гридневский и принял решение брать новую высоту, которая позволила открыть еще большие возможности развития инвалидной организации в Белорецке.
«Стало ясно — необходимо сотрудничество с органами власти и общественными советами муниципального района и Республики. Благодаря планомерным действиям организации, я стал членом Общественной палаты МР Белорецкий район, членом Координационного совета по делам инвалидов при Главе Администрации Белорецкого района. Это дало возможность мне, как представителю организации людей с инвалидностью, строить работу в более масштабных размерах».
За 18 лет у Алексея скопилось огромное количество почетных грамот и благодарностей. Он стал настоящим подвижником, и о нём регулярно пишут в СМИ. Но главное, что о нем знают те, кто по тем или иным причинам разительно отличается от большинства, — инвалиды. Они приходят к нему за помощью и получают её. Нет, конечно, не все возможно, и есть огромный пласт недостижимого. Но это пока — уверен Алексей. Позади 18 лет. Впереди ещё есть время, чтобы доступная среда для инвалидов стала в Белорецке доступной в полной мере.