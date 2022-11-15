Алексей Гридневский за 18 лет возродил в Белорецке инвалидную организацию

За 18 лет у Алексея скопилось огромное количество почетных грамот и благодарностей. Он стал настоящим подвижником, и о нём регулярно пишут в СМИ. Но главное, что о нем знают те, кто по тем или иным причинам разительно отличается от большинства, — инвалиды. Они приходят к нему за помощью и получают её. Нет, конечно, не все возможно, и есть огромный пласт недостижимого. Но это пока — уверен Алексей. Позади 18 лет. Впереди ещё есть время, чтобы доступная среда для инвалидов стала в Белорецке доступной в полной мере.