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9 баллов. Как всегда неожиданный снегопад сковал основные магистрали Уфы

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI

На утро когда в Уфе лег первый снег город сковали 9-балльные пробки

Как всегда неожиданное природное явление привело к пробкам на большинстве основных улиц 15 ноября.

Утро 15 ноября выходящих из дома уфимцев встречал легкий морозец и снег. Однако при дальнейших не пеших, а автомобильных передвижениях, снег терял свое очарование, превращаясь в кашу на дорогах, которая в свою очередь словно затягивала в свои объятия шины автомобилей. Разумеется из-за абсолютно неожиданного снега произошло и немало ДТП.

Так в 8 часов и 40 минут уфимцы уже не торопились на работу, потому что пробки на этот момент только начали «рассасываться». Но и сейчас  в 9:10 сервис Яндекс.Пробки сообщает о многокилометровых пробках и ставит им оценку в 8 баллов.

#Ирина Деревянчук
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