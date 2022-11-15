9 баллов. Как всегда неожиданный снегопад сковал основные магистрали Уфы

Так в 8 часов и 40 минут уфимцы уже не торопились на работу, потому что пробки на этот момент только начали «рассасываться». Но и сейчас в 9:10 сервис Яндекс.Пробки сообщает о многокилометровых пробках и ставит им оценку в 8 баллов.