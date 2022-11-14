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Уфимцы обнаружили кислотно-зеленую воду в ручье: что известно на данный момент

Сегодня, 10:00
Фото: vk.com/ecobashkortostan

Кислотно-зеленой водой из ручья в Уфе заинтересовались в Минэкологии Башкирии

Все что на данный момент известно о происшествии с неожиданным изменением цвета воды в ручье в Уфе рассказали в Минэкологии Башкирии 14 ноября.

Министерство экологии и природопользования Башкирии сообщило о том, что на данный момент известно о инциденте с ручьем или же оврагом близ СНТ «Лесная поляна» в черте города Уфа, а именно в Демском районе. 

На место после сообщения в Систему-112 выехали инспекторы управления Министерства экологии Башкирии и специалисты управления государственного аналитического контроля, застав собственно окрашенную воду и выявив, что осадка на дне оврага нет. Также зафиксировали специалисты и отсутствие каких-либо несвойственных запахов.

– Изменение цвета воды наблюдается на расстоянии 500-700 метров, дальше растворяется. Результаты отбора проб будут готовы позднее, – сообщили в ведомстве и отметили, что ситуация находится на контроле министерства.

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#Город#Ирина Деревянчук
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