Уфимцы обнаружили кислотно-зеленую воду в ручье: что известно на данный момент

Министерство экологии и природопользования Башкирии сообщило о том, что на данный момент известно о инциденте с ручьем или же оврагом близ СНТ «Лесная поляна» в черте города Уфа, а именно в Демском районе.
На место после сообщения в Систему-112 выехали инспекторы управления Министерства экологии Башкирии и специалисты управления государственного аналитического контроля, застав собственно окрашенную воду и выявив, что осадка на дне оврага нет. Также зафиксировали специалисты и отсутствие каких-либо несвойственных запахов.
– Изменение цвета воды наблюдается на расстоянии 500-700 метров, дальше растворяется. Результаты отбора проб будут готовы позднее, – сообщили в ведомстве и отметили, что ситуация находится на контроле министерства.