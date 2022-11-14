Валерий Лимаренко: У людей должна быть возможность творчески реализовываться

- Очень важно, чтобы в каждом уголке островного региона у людей была возможность реализовать свои творческие идеи. И большую роль в этом играют сельские дома культуры. Мы активно строим новые и реконструируем уже существующие площадки, — подчёркивает Валерий Лимаренко.