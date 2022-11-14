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Валерий Лимаренко: Строительство спортобъектов повышает возможность занятий спортом

Сегодня, 08:12
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Более половины жители Сахалинской области активно занимаются физкультурой

В Долинске заработала «умная» спортплощадка – приверженцы спортивного образа жизни могут заниматься там разными видами спорта, фитнесом и просто делать зарядку по утрам. А «умная» - потому что вскоре её подключат к беспроводному интернету.

На площадке можно играть в командные игры - баскетбол, волейбол, футбол, хоккей. Предусмотрено оборудования для уличной гимнастики: лавки с упорами, брусья, турники. Есть также стол для настольного тенниса, уличные тренажёры, беговые дорожки.

И в зимнее время локация не будет пустовать – её можно использоваться как каток. Причём предусмотрена возможность для необходимого сервиса – проката и ремонта коньков.

Не забыли и про фанатов: поддержать любимую команду можно с комфортных трибун – они рассчитаны на 100 мест.

Портал Sakh.online отмечает: в Долинском районе строится немало спортивных объектов именно в шаговой доступности, чтобы активный вид отдыха стал нормой жизни.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу - сделать занятия спортом и физической культурой доступней для жителей всех районов островного региона. Так, по поручению главы региона на островах активизировали возведение спортивных объектов. В Южно-Сахалинске возобновилось строительство центра бокса и легкоатлетического манежа. Ведутся работы по реконструкции школы восточных видов единоборств в областном центре, стадиона в Охе. Строятся спортивные объекты в Чехове и Горнозаводске. Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Аниве, уже сдан ФОК в Холмске.

Активное развитие спортивной инфраструктуры, инициированное главой островного региона, уже принесло впечатляющие результаты: в Сахалинской области значительно увеличилась численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 44,3% на начало 2019 года до почти 62% по итогам 2021 года. Это лучший показатель по стране.

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