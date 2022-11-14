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Валерий Лимаренко поручил наладить производство БПЛП на территории Сахалина

Сегодня, 07:28
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Дроны, выпущенные в островном регионе, направят в зону боевых действий

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил региональному правительству запустить массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов на местных предприятиях.

Налаживание производства беспилотников в промышленных масштабах не займёт много времени, поскольку организовывать техпроцесс придётся не на пустом месте. Как стало известно порталу Sakh.online, уже сейчас специалисты испытывают первые образцы БПЛА на полигонах.

Отметим, до того, на территории области была организована база для обучения добровольцев и резервистов управлению беспилотниками. Тренировками руководит инструктор, имеющий опыт использования и непосредственное отношение к разработке и созданию дронов. Необходимую методологическую помощь оказывают и представители регионального министерства цифрового и технологического развития.

Отметим, губернатор Валерий Лимаренко держит все вопросы по обеспечению мобилизованных всем необходимым на личном контроле и требует того же от руководителей муниципалитетов и районов. По решению главы островного региона семьям сахалинцев и курильчан, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Родных и близких мобилизованных граждан по домам обошли волонтеры и собрали все просьбы. В индивидуальном порядке решаются вопросы трудоустройства, медицинского обслуживания, обучения, бытовые сложности и другие проблемы, которые волнуют жителей области.

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