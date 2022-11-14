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В Уфимской Черниковке под окнами четырехэтажки нашли двухлетнего малыша

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI

В Уфе двухлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Черниковке

Причиной падения стали «надежды» на москитную сетку, сообщили в УГЗ Уфы 13 ноября.

Несмотря на то, что потенциально куда более опасный чем предзимье сезон открытых окон миновал, дети продолжают падать из окон. В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об очередном инциденте, который едва не закончился трагедией. 13 ноября днем двухлетний мальчик играл на окне, оперся на москитную сетку и она под тяжестью ребенка попросту вывалилась из рамы. Ребенок выжил и был передан врачам для обследования.

Известно, что родители маленького мальчика в этот момент были дома, известно и то, что семья неблагополучная. Все обстоятельства происшествия не свойственного ноябрю еще предстоит выяснить компетентным специалистам.

#Ирина Деревянчук#Город
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