В Уфимской Черниковке под окнами четырехэтажки нашли двухлетнего малыша

Несмотря на то, что потенциально куда более опасный чем предзимье сезон открытых окон миновал, дети продолжают падать из окон. В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об очередном инциденте, который едва не закончился трагедией. 13 ноября днем двухлетний мальчик играл на окне, оперся на москитную сетку и она под тяжестью ребенка попросту вывалилась из рамы. Ребенок выжил и был передан врачам для обследования.