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В мэрии заявили, что на улицах Уфы зимой не будет песка

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI

Уфа откажется от песка для борьбы с гололедицей из-за неэстетичности и наростов

О том, что использование песка это двойная или даже тройная работа мэр Мавлиев заявил в эфире Business FM Уфа.

Предзимье несет новости о том, какой в Уфе будет зима. А сезону прочат существенные изменения, включая и полное отсутствие песка в качестве противогололедного реагента. По заявлению мэра Уфы Ратмира Мавлиева использование песка как реагента это осуществление двойной, а то и тройной труд.

Причем несущий последствия в следующий сезон, а именно в весну, когда «мы задыхаемся в пыли». Между тем использование песка Мавлиев счел и неэстетичным и неудобным, ведь снег приобретает грязный коричневый цвет, а также из-за него образуются наросты на тротуарах, которые приходится срезать, что затратно и долго.

Пообещал мэр городу и ряд преимуществ от отказа от применения песка.

#Ирина Деревянчук#Город
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