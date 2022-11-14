В мэрии заявили, что на улицах Уфы зимой не будет песка

Предзимье несет новости о том, какой в Уфе будет зима. А сезону прочат существенные изменения, включая и полное отсутствие песка в качестве противогололедного реагента. По заявлению мэра Уфы Ратмира Мавлиева использование песка как реагента это осуществление двойной, а то и тройной труд.
Причем несущий последствия в следующий сезон, а именно в весну, когда «мы задыхаемся в пыли». Между тем использование песка Мавлиев счел и неэстетичным и неудобным, ведь снег приобретает грязный коричневый цвет, а также из-за него образуются наросты на тротуарах, которые приходится срезать, что затратно и долго.
Пообещал мэр городу и ряд преимуществ от отказа от применения песка.