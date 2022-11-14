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В ДК Учалинского района провели конкурс среди лучших вокалистов

Сегодня, 09:32
Фото: УГОК
Восемь финалистов конкурса продолжат соревноваться в вокальном мастерстве.

На Учалинском ГОКе провели фестиваль-конкурс вокального мастерства «Созвездие УГОК» среди работников предприятия. Мероприятие состоялось в сельском доме культуры с. Уральск. На сцену вышли 13 представителей цехов комбината, исполнивших популярные песни российской эстрады. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли музыканты и работники культуры.

Вокалистов отбирали по нескольким критериям: учитывались вокальные данные исполнителя, соответствие тональности голоса выбранной песне, его сценический образ и артистизм. В течение вечера на сцене звучали как зажигательные мотивы, так и проникновенные композиции.

— Я выбрала песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей», это одна из моих самых любимых песен — тех, что бывают под дых, как однажды выразилась Полина Гагарина. Она близка и понятна каждому, ведь родители — это самое важное в жизни, — поделилась секретарь энергоцеха Лариса Немчинова, впервые попробовавшая себя в качестве певицы.

Фото: УГОК

После детального обсуждения жюри выбрало восемь финалистов. Им предстоит побороться за право представлять Учалинский ГОК в вокальном конкурсе УГМК. Завершением конкурсной программы стал небольшой концерт вокально-инструментального ансамбля «НУР».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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