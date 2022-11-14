В ДК Учалинского района провели конкурс среди лучших вокалистов

— Я выбрала песню Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей», это одна из моих самых любимых песен — тех, что бывают под дых, как однажды выразилась Полина Гагарина. Она близка и понятна каждому, ведь родители — это самое важное в жизни, — поделилась секретарь энергоцеха Лариса Немчинова, впервые попробовавшая себя в качестве певицы.