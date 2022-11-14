В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?

«Генеральным директором БЗРП был Иван Иванович Радченко, наши с ним отношения строились на полном доверии, я всегда полагался на его значительный управленческий опыт, — рассказывает Владимир Скрипка. — Однако, уже после смерти Радченко-старшего, я обнаружил странную сделку, заключенную между БЗРП и московским АО «Ранд». Выяснилось, что еще с 2011 года завод работал с этой компанией по давальческой схеме. При этом он выполнял свою обычную деятельность: закупал сырье, производил и отгружал продукцию заказчикам, совершал расчеты. С одной лишь разницей — прибыль от этой деятельности на сотни миллионов рублей получал не БЗРП, а компания АО «Ранд», в которой работало всего несколько человек. Объемы сделок были внушительными — от 22 до 48% оборота предприятия, а договоры с «Рандом» продлевались ежегодно до настоящего времени. Причины таких странных, противоречащих здравому смыслу решений, первоначально были непонятны, если бы не выяснилась аффилированность компании с обоими Радченко. Как оказалось, и отец, и сын были учредителями и акционерами «Ранда».