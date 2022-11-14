Власти рассказали, что будет с горками высотой больше метра в Башкирии

Ледовые горки для катания выше метра в высоту приобретают новый статус аттракциона в Башкирии. В случае если высота горки составляет выше 1 метра, то требования к ним существенно возрастают.
Так балансодержателю горок выше метра необходимо установить сертифицированное изделие с паспортом оборудование, провести техническое освидетельствования, поставить аттракцион на регистрацию в Ростехнадзоре, а также обучить персонал правилам эксплуатации горки.
— В случае если владелец горки новыми требованиями будет пренебрегать, то его ждет ответственность, — заявила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.