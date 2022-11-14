mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти рассказали, что будет с горками высотой больше метра в Башкирии

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI

Ледяные горки выше одного метра в Башкирии придется сертифицировать и регистрировать

О новом статусе ледовых горок «аттракцион» рассказали на оперативке в правительстве Башкирии.

Ледовые горки для катания выше метра в высоту приобретают новый статус аттракциона в Башкирии. В случае если высота горки составляет выше 1 метра, то требования к ним существенно возрастают.

Так балансодержателю горок выше метра необходимо установить сертифицированное изделие с паспортом оборудование, провести техническое освидетельствования, поставить аттракцион на регистрацию в Ростехнадзоре, а также обучить персонал правилам эксплуатации горки.

— В случае если владелец горки новыми требованиями будет пренебрегать, то его ждет ответственность, — заявила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Депутат Госдумы раскритиковала власти Башкирии
Сегодня, 13:44
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
Вчера, 15:28
Премьер-министр Башкирии предложил создать запасной батальон добровольцев
Сегодня, 12:38
Назаров: у главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили серьезное заболевание
Сегодня, 12:05
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
11 ноября, 14:25
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
Сегодня, 12:29