В БашДраме отменили спектакли по произведениям Гузель Яхиной за позицию автора по СВО

Так, в опубликованном на сайте послании сообщается, что сотрудники театра не согласны с позицией автора произведения относительно проведения специальной военной операции на территории Украины. Напомним, ранее писательница и автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина высказалась против СВО. Свою очередь, сотрудники театра выразили свое несогласие с мнением писательницы, приняв решение о снятии спектакля по роману с репертуара. Примечательно, что ранее за данный спектакль Башдрамтеатр был удостоен «Золотой маски» — престижной театральной награды.