В БашДраме отменили спектакли по произведениям Гузель Яхиной за позицию автора по СВО

Зрители больше не смогут увидеть спектакль «Зулейха открывает глаза» на сцене Башкирского театре драмы имени Мажита Гуфури. О том, что пьеса покинет репертуар театра сообщается на официальном сайте.
Так, в опубликованном на сайте послании сообщается, что сотрудники театра не согласны с позицией автора произведения относительно проведения специальной военной операции на территории Украины. Напомним, ранее писательница и автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина высказалась против СВО. Свою очередь, сотрудники театра выразили свое несогласие с мнением писательницы, приняв решение о снятии спектакля по роману с репертуара. Примечательно, что ранее за данный спектакль Башдрамтеатр был удостоен «Золотой маски» — престижной театральной награды.
Примечательно, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что с просьбой отменить спектакли по произведениям писательницы к театрам обратилось Министерство культуры. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Региональный минкульт, где корреспонденту сообщили, что решение о снятии спектакля театр принял самостоятельно, сославшись на его официальное заявление.
Также Mkset обратился за комментарием к директору театра — Иршату Файзуллину. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, широкую известность Гузель Яхиной принес роман «Зулейха открывает глаза», история которого повествует о девушке, отправленную в ссылку в Сибирь, после того, как её муж-кулак был убит за нападение на красноармейцев в 30-е гг. прошлого века. Роман также получил несколько престижных литературных наград, а в 2020 году зрители увидели одноименный сериал.