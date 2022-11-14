ТПП РБ поддерживает обучение предпринимателей

Образовательные программы в регионе проводятся центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы». На протяжении ряда лет партнером проекта выступает Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

В связи с новыми экономическими вызовами в этом году образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» были доработаны экспертами. Они прошли в августе–сентябре. За пять дней каждой программы предприниматели получили полный набор инструментов для развития бизнеса. Участники проекта совместно с бизнес-тренерами разработали дорожную карту по запуску своего дела или его масштабированию.