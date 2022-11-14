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ТПП РБ поддерживает обучение предпринимателей

Сегодня, 12:46
Фото: ТПП РБ
Программы позволяют получить и углубить профессиональные знания для развития компаний.

Более 240 представителей малого и среднего бизнеса Башкортостана в этом году уже прошли обучение по программам АО «Корпорация МСП». Программы позволяют получить и углубить профессиональные знания для развития компаний. Во время обучения эксперты учат тому, как гибко пересматривать свои бизнес-процессы, расширять клиентскую базу, повышать доход. Обучение проводится в форме тренингов, семинаров, вебинаров, мастер-классов в офлайн-формате.

Образовательные программы в регионе проводятся центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы». На протяжении ряда лет партнером проекта выступает Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.
В связи с новыми экономическими вызовами в этом году образовательные программы «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства» были доработаны экспертами. Они прошли в августе–сентябре. За пять дней каждой программы предприниматели получили полный набор инструментов для развития бизнеса. Участники проекта совместно с бизнес-тренерами разработали дорожную карту по запуску своего дела или его масштабированию.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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