Стало известно, как в Башкирии готовятся отметить Новый год

Как сообщал ранее Mkset, накануне мэрия Уфы объявила конкурс на создание двух новогодних городков. На их создание планируют потратить до 29 млн рублей. Также мэрия Салавата объявляла конкурс на создание новогодних городков и поставку новогодних украшений, однако закупку с начальной ценой 8 млн рублей отменили.