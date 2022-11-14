Стало известно, как в Башкирии готовятся отметить Новый год

Подготовка новогодних мероприятий — очень важный вопрос, отметил он. Об этом неоднократно говорил глава региона Радий Хабиров.
«Планируется оборудовать в республике 1300 новогодних городков это оч важное направление, Радий Фаритович в прошлый раз акцентировал на это внимание», - подчеркнул Назаров.
Как сообщал ранее Mkset, накануне мэрия Уфы объявила конкурс на создание двух новогодних городков. На их создание планируют потратить до 29 млн рублей. Также мэрия Салавата объявляла конкурс на создание новогодних городков и поставку новогодних украшений, однако закупку с начальной ценой 8 млн рублей отменили.