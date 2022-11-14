Семь кругов водяного ада: как за несколько дней ливней Башкирия ушла под воду

Все это стало следствием небольшого ноябрьского дождя, прошедшего в минувшие выходные.
Жертвами стихии в Уфе стали жители новых микрорайонов. Так, в Кузнецовском затоне пройти по тротуару и даже просто выбросить мусор стало невозможно — двор оказался ниже автомобильных дорог, объясняют жители. А ливневку там не предусмотрели. Теперь для комфортной жизни здесь нужны болотные сапоги или лодки.
Местный житель Ришат С. интересуется, почему так вышло, что ливневую канализацию здесь не предусмотрели на этапе проектирования.
В республиканском Минстрое ему объяснили, что Фонд развития жилищного строительства «разработал меры по устранению притока воды по адресу Булата Имашева в микрорайоне „Кузнецовский Затон“ и смонтировал ливневую канализацию на данном участке, а также запланировал провести меры по отсыпке пазухов подвалов с последующим бетонированием». Кроме того, отметили там, ФРЖС РБ проводит топосъёмку отметок дворовых территорий и дорог для последующего устранения нарушений дорожного покрытия.
Проблема возникла и в новостройках в микрорайоне Затон. Там затопило дворы домов № 9 и № 9/1 по улице Гази Загитова. Воду просто откачивают.
«Во время дождей образовывается огромная лужа, по будням её откачивает управляющая компания, но сегодня выходной и никто не хочет заниматься откачкой. Когда проезжают машины, эта лужа заходит на тротуар, почти до стены дома. Нормально выйти и войти во двор нет возможности, так как единственный тротуар перекопали для прокладки труб, после просто засыпали землёй и бросили, ходим по грязи, ездим по пороги в воде», — сообщил Никита И.
У него тот же вопрос: почему застройщик не сделал нормальную ливневую канализацию, как делает это сейчас в соседнем дворе?
В Минстрое республики ответили, что ливневку не предусмотрели на этапе проектирования. Теперь же Фонд развития жилищного строительства разработал документацию на ее создание. Проект прошел госэкспертизу и уже поступил в мэрию Уфы для реализации. Вероятно, жильцам нужно потерпеть?
Аналогичная ситуация в ЖК Полесье. Двор покрылся слоем воды — местные жители шутят, что это аквапарк для детей. А коммунальщики пытаются гоняют воду с помощью ковша на тракторе — впрочем, не сильно преуспевая в этом.
В микрорайоне Новобулгаково полностью затоплен участок улицы Столбовой, сообщает Эльнар А.
Потоп и в Сипайлово. Гузель Т. напоминает об огромной луже между домами 3 и 3/3 по улице Набережной, которую школьникам придется «переплывать», чтобы добраться до учебного заведения. А это — сотни детей, отметила она.
Путь к знаниям тяжелый и у учеников школы № 18 в Кировском районе Уфы. Там раскопали, но так и не доделали тротуар. Теперь вместо него грязь.
«Вот такая вот она — дорога к знаниям. Я так понимаю, что дети обойдут по проезжей части?», — спрашивает Елена О.
Кроме того, местная детская площадка осталась без качелей и сейчас — тоже под водой.
«Дети в Республике Башкортостан совсем не нужны? Им сойдет и так?», — интересуется уфимка.
В Салавате железнодорожный вокзал впору переименовывать в речной — вода наступает. С этой проблемой горожане живут уже несколько лет и никак не привыкнут.
«У нас как дожди или снег весной тает, к вокзалу нормально ни подойти, ни проехать. Жилые дома вообще как на острове оказываются, хоть лодки покупай. Ливневку администрация города уже года три-четыре как обещает сделать», — рассказал местный житель.
Из-за этого подтапливает подвал одного из домов — тогда в квартирах на первом этаже бывает сырость.
В ответ на обращение администрация Салавата пообещала отправить на место происшествия специалистов, чтобы они оценили «критичность подтопления указанной территории». Строительство ливневки там планируют начать в 2023 году.
Дождь, который не спешил становиться снегом, испортил дороги. На раскисшие глиняные улицы жалуются в Благовещенске. «Невозможно ездить по этой дороге и тем более ходить, дети по этой дороге ходят в школу и садик. Примите меры», - пишет местный житель Евгений Т. о дороге по улице Майора Перфенова.
В Белебее жители улицы Соколова перед выходом из дома надевают на ноги полиэтиленовые мешки.
«С начала года мы просили о ремонте нашей дороги. Но администрация оказалась глуха к нашей просьбе. Летом нам поменяли трубы холодного водоснабжения, прошли дожди, образовались провалы. И так сложно было ходить по глине, в нее просто засасывало. Отсыпали ею же, теперь по улице ещё и не проехать. Провалилась траншея. Дети ходят в школу, да и мы, взрослые, в полиэтиленовых мешках», — жалуется Ольга Б.
По такой дороге не может проехать никто, даже автомобили экстренных служб, отмечает она.
Дорогу к садовому товариществу «Уршакский-4» отремонтировали так, что стало еще хуже, пишет Тим Х.
«Сс момента окончания работ не пошло и месяца. Бюджет на ветер, вся дорога в клочья после первых дождей», — написал он.
Он прислал Mkset фотографии «результата» — на них ямы и лужи. Подрядчиком на объекте выступила компания «Артстройиндустрия», она же отсыпала дорогу к двум другим садовым товариществам.
Эльвира Гадеева показала дорогу, которую сделали на улице Ломоносова в Чишмах.
«Жижа из красной глины вперемешку с песком. Ни заехать на машине, ни скорую вызвать мы не можем. У всех маленькие дети. Когда начали отсыпать, мы позвонили в поселковый совет, с пожеланием раз уж делают, пусть сделают как положено, на что нам ответили: „Вы же жаловались, получайте! Если не нравится, уберем технику“. То есть, в районе есть деньги, есть техника, есть ресурсы, но дорог как не было, так и нет», — рассказала она.
В администрации района говорят о планах на 2023 год — «отсыпать улицу более каменистым карьерным материалом, с последующей расклинцовкой на мелкую фракцию».
Нет дороги в богатом золотом Баймакском районе. Жителям села Кусеево недоступен и общественный транспорт — приходится идти пешком или ловить попутки, сообщили Гульнур А.
«В 2020 году обещали сделать дорогу Кусеево-Халилово (протяженность 12 км!), затем все это дело перенесли на 2022 год, что имеем по итогу — ничего, дороги как не было так и нет! Началась грязь, слякоть, машины застревают, студенты не могут приехать к родителям! Дорогу Сибай-Туркменово «отремонтировали» в 2018–2019 году, по итогу дороги тоже нормальной нет, яма на яме, сколько денег уходит на ремонт машин, знают только те, кто ездит по этим «дорогам», — сообщила она.
Светлана А. показала другую дорогу в Баймаке - улицу Революционную.
Своя «огромная лужа» есть почти во всех микрорайонах, во всех населенных пунктах. Такая лужа имеется, например, на улице Парковой.
Инна И. Рассказала о таком естественном водоеме на улице Автомобильной, на повороте в ЖК «Цветы Башкирии». Луже много лет, в течение которых ее почтительно объезжают автомобили и обходят пешеходы. Но все-таки лучше бы ее не было.
«Пешеходы не могут перейти дорогу к тротуару. Водителям объехать лужу без нарушений ПДД невозможно. Кроме этого, этот поворот не освещён и в тёмное время суток опасен для жизни для всех участников движения», — написала уфимка.
Жители улицы Элеваторной в Стерлитамаке жалуются на дыры и ямы в дорогах.
«Парковаться негде! Площадка в ужасном состоянии. Стоим в башкирских двориках уже четвертый год. По каким-то неизвестным причинам нас снимали с очереди и мы подавали снова документы. Прошли семь кругов ада, чтоб встать на очередь на детскую площадку и парковку, но нас не слышат по прежнему!», — негодуют они.
В ближайшие дни прогнозируется температура ниже нуля, то есть все лужи и грязь вполне могут замерзнуть. Болота исчезнут без вмешательство чиновников и превратятся в лед. Может быть, поэтому глава Кировского района Илвир Нурдавлятов уже сегодня доложил, что в Уфе начали противогололедную обработку улиц. А ливневки можно построить когда-нибудь потом.