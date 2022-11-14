Семь кругов водяного ада: как за несколько дней ливней Башкирия ушла под воду

«Жижа из красной глины вперемешку с песком. Ни заехать на машине, ни скорую вызвать мы не можем. У всех маленькие дети. Когда начали отсыпать, мы позвонили в поселковый совет, с пожеланием раз уж делают, пусть сделают как положено, на что нам ответили: „Вы же жаловались, получайте! Если не нравится, уберем технику“. То есть, в районе есть деньги, есть техника, есть ресурсы, но дорог как не было, так и нет», — рассказала она.