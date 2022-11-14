Сегодня в Башкирии из-за взрывных работ для всего автотранспорта перекроют трассу

В Баймакском районе Башкирии на три часа полностью перекроют трассу Магнитогорск — Ира, взрывные работы на дороге будут вестись на двух километровом участке дороги, а именно с 87 до 89 километра. Продлится полное перекрытие дороги с 14 часов до 17 часов.
В инспекции пояснили и причины, уточнив, что временные неудобства жителям Башкирии предстоят из-за взрывных работ на широко известном Худолазовском месторождении известняка. Участников дорожного движения призвали заранее планировать свои маршруты передвижения, в случае если они пролегают через указанный участок.