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Сегодня в Башкирии из-за взрывных работ для всего автотранспорта перекроют трассу

Сегодня, 07:28
Движение будет закрыто на три часа, с 14 до 17 часов, сообщили в ГИБДД по Башкирии 14 ноября.

В Баймакском районе Башкирии на три часа полностью перекроют трассу Магнитогорск — Ира, взрывные работы на дороге будут вестись на двух километровом участке дороги, а именно с 87 до 89 километра. Продлится полное перекрытие дороги с 14 часов до 17 часов.

В инспекции пояснили и причины, уточнив, что временные неудобства жителям Башкирии предстоят из-за взрывных работ на широко известном Худолазовском месторождении известняка. Участников дорожного движения призвали заранее планировать свои маршруты передвижения, в случае если они пролегают через указанный участок.

#Ирина Деревянчук
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