Сегодня в Башкирии из-за взрывных работ для всего автотранспорта перекроют трассу

В Баймакском районе Башкирии на три часа полностью перекроют трассу Магнитогорск — Ира, взрывные работы на дороге будут вестись на двух километровом участке дороги, а именно с 87 до 89 километра. Продлится полное перекрытие дороги с 14 часов до 17 часов.