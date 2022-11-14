Пять человек пострадало при столкновении трех автобусов на проспекте Октября в Уфе

Три автобуса различных моделей столкнулись сегодня около семи часов вечера близ остановки "Бульвар Славы" в Уфе. В момент аварии в салонах автобусов находились пассажиры. Об этом в соцсетях сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.