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Пять человек пострадало при столкновении трех автобусов на проспекте Октября в Уфе

Вчера, 20:04
Пассажиры, получившие травмы в результате ДТП, обратились за медицинской помощью

Три автобуса различных моделей столкнулись сегодня около семи часов вечера близ остановки "Бульвар Славы" в Уфе. В момент аварии в салонах автобусов находились пассажиры. Об этом в соцсетях сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. 

Сообщается, что при столкновении НефАЗа, "Lotos" и "Ford Transit" пострадали пять пассажиров последнего - они с различными травмами обратились в медучреждения. 

В настоящий момент установлением подробностей инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.  

Также за комментарием о самочувствии пострадавших Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.  

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
#Азамат Нухов
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