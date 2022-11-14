Пять человек пострадало при столкновении трех автобусов на проспекте Октября в Уфе

Три автобуса различных моделей столкнулись сегодня около семи часов вечера близ остановки "Бульвар Славы" в Уфе. В момент аварии в салонах автобусов находились пассажиры. Об этом в соцсетях сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что при столкновении НефАЗа, "Lotos" и "Ford Transit" пострадали пять пассажиров последнего - они с различными травмами обратились в медучреждения.
В настоящий момент установлением подробностей инцидента занимаются сотрудники ГИБДД.
Также за комментарием о самочувствии пострадавших Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.