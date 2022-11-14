Производство вакцины «Спутник V» приостановили в Уфе из-за снижения заболеваемости

На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства прозвучало заявление о том, что одна из самых массовых и популярных вакцин от коронавирусной инфекции в Уфе пока что производиться не будет. Производство вакцины уже приостановлено со второго полугодия текущего 2022 года. Тогда как началось производство данной вакцины на заводе еще в конце 2022 года.