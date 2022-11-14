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Производство вакцины «Спутник V» приостановили в Уфе из-за снижения заболеваемости

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

На предприятии «УфаВита» остановили производство вакцины от коронавируса «Спутник V»

О том, что производство вакцины от COVID-19 приостановлено рассказал на оперативке правительства гендиректор «УфаВита» 14 ноября.

На сегодняшнем оперативном совещании регионального правительства прозвучало заявление о том, что одна из самых массовых и популярных вакцин от коронавирусной инфекции в Уфе пока что производиться не будет. Производство вакцины уже приостановлено со второго полугодия текущего 2022 года. Тогда как началось производство данной вакцины на заводе еще в конце 2022 года.

Были у основной коронавирусной вакцины уфимского производства и другие яркие истории, правда связаны они были с выходом препарата на международную арену. Чуть больше года назад в сентябре 2021 года из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V», после посещения завода инспекцией.

Причиной тогда называли «проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий Гам-COVID-Вак и лекарственных субстанций I и II через системы SAP», нарушения «качества линий розлива и халатов операторов асептического розлива» и «проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации».

Не так давно стало известно, что в республику поступили специальные насадки для интраназальной (через слизистую оболочку носа) вакцинации. Специалисты считают такой способ оптимальным при ревакцинации.

Из-за нарушений на заводе в Уфе ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»
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#Ирина Деревянчук#Город#Экономика#Коронавирус COVID-19
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